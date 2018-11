Radio Maria dans la course à la norme mondiale DAB+

"Répondre à l'appel national du CSA a beaucoup de sens pour nous, et de cohérence par rapport à nos avancées ces dernières années dans les autres pays : 11 d'entre eux en Europe diffusent déjà en DAB+, dont 6 en licence nationale. Nous sommes le groupe de radio qui a le plus investi dans les technologies numériques DAB+ et même le leader en innovation radio. L'accord du CSA pour une diffusion DAB+ nationale placerait d'emblée Radio Maria aux côtés de grands acteurs radiophoniques" a précisé Vittorio Viccardi, président de la World Family of Radio Maria, dont Radio Maria France est membre. "Radio Maria poursuit aussi un objectif de notoriété, nous sommes peu connus en France mais la World Family regroupe 80 radios Radio Maria dans 78 pays, avec 340 multiplex DAB+ et plus de 1 560 fréquences FM. C'est le réseau radiophonique le plus étendu".