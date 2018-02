Radio Hits 80 : les Eighties ont toujours la cote

Les années 80 ont toujours la cote. Elles ont beau avoir été disséquées musicalement, exploitées en radio comme en shows télés, en films ou en tournées à succès, elles n'ont pas fini de réveiller la nostalgie des quadras et quinquas qui guettent toujours le retour éventuel de leurs années d'insouciance.

"Les années 80 parlent au plus grand nombre, analyse André Brisset, DJ cherbourgeois de 50 ans et créateur en début d'année 2018 de Radio Hits 80 sur Radionomy. Il y avait de tout : funk, dance, hard rock, pop. Les années 80 sont vraiment très riches musicalement. Et en plus, elles rappellent leurs années d'insouciance aux quadras et aux quinquas d'aujourd'hui."