Radio Grésivaudan : une formation sur le terrain

La formation "Couvrir un festival" embarquera les participants (toute personne intéressée par la pratique de la radio, salarié ou non) pendant 5 jours en immersion au cœur du festival L'Arpenteur aux Adrets (Isère) et les amènera à réaliser, en équipe, une émission chaque jour, diffusée en direct sur Radio Grésivaudan.Du lundi 10 au vendredi 14 juillet (50 heures sur 5 jours), les participants réaliseront des reportages, des micros-trottoirs, des interviews, des créations sonores, des chroniques. Ainsi, ils pourront expérimenter tous les formats radio sur le terrain.Pour s'inscrire ou obtenir plus d'information sur cette formation (et les autres) : atelier@raio-gresivaudan.org