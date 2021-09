Radio G! fête des 40 ans

À suivre durant cette semaine d'anniversaire, un plateau radio qui se déplacera en bus dans l’agglomération. Animé par des animateurs de Radio G! et des artistes (dans un bus Irigo partenaire de Radio G!), ce plateau-bus se déplacera dans les communes de 18h à 20h et fera étape à Mûrs, Beaucouzé, Trélazé, Saint-Leger-de-Linières et Angers.

Une soirée spéciale est prévue le vendredi 24 octobre. Elle sera suivie de 40 heures de direct. En début de soirée, ce sera un cocktail de présentations avec de élus, des partenaires et plusieurs artistes pour des animations de jeux. Un DJ sera en direct de 20h à 22h, heure à laquelle la station basculera dans les studios de Radio G! pour 40 heures de direct de 22h à dimanche midi.