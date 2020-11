Radio France s’engage en faveur d’une publicité plus verte sur ses antennes

"Le service public prend aujourd’hui un tournant important en faveur d’une publicité plus responsable. Radio France est engagée pour les grandes causes de notre temps comme la transition écologique. Cette responsabilité, je veux qu’elle soit désormais visible dans tous nos temps d’antenne : l’éditorial et la publicité. Nous avons choisi une démarche vertueuse, qui donne accès à nos antennes à des acteurs engagés et encourage l’ensemble des annonceurs à faire leur transition" a détaillé Sibyle Veil, Présidente-directrice générale de Radio France. En encourageant les annonceurs à faire leur transition écologique et mettre en valeur par la publicité leurs produits d’avenir respectueux de l’environnement, Radio France veut faire le pari d’une démarche positive et vertueuse pour aller plus loin dans son action en faveur de l’environnement.