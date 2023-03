Radio France s'engage avec le Sidaction 2023

Les radios de Radio France se mobilisent à l'image des porte-paroles de Radio France pour cette édition : Salhia Brakhlia qui coprésente le "8h30 franceinfo" avec Marc Fauvelle et Ali Rebeihi,producteur de l'émission "Grand bien vous fasse !" sur France Inter.

Les chroniqueurs, producteurs et animateurs s'entretiendront avec des malades, des chercheurs, des associations soutenues par Sidaction. Pendant ces trois jours, les antennes donneront la parole aux acteurs de terrain pour donner de l’écho à tous ceux qui se battent au quotidien contre le VIH, pour former une chaîne de solidarité et le réseau France Bleu avec ses 44 stations locales renforcera l'action en relayant les initiatives locales.