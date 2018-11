Radio France réalise sa meilleure rentrée radiophonique

Avec une audience cumulée de 2.8 %, soit une progression de 0.6 point sur un an, France Culture gagne 319 000 auditeurs. Pour la première fois, elle rassemble plus de 1.5 million d’auditeurs quotidiens soit une progression de 27% en un an. Elle réalise la plus forte progression du paysage radiophonique. Avec une hausse de 40 000 auditeurs en un an, France Musique rassemble 921 000 auditeurs, meilleur résultat obtenu par la chaîne pour une vague de rentrée. Elle atteint 1.7 % d’audience cumulée. Mouv’ rassemble 335 000 auditeurs et atteint 0?6% d’audience cumulée. Les résultats de Fip pour l’Ile-de-France seront connus le 22 novembre (Médiamétrie 126 000 Ile-de-France / septembre – octobre 2018).