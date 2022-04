Radio France partenaire Festival du Livre de Paris

Les stations de Radio France s'installeront en direct et en public du Grand Palais Éphémère. Les Éditions Radio France organiseront des dédicaces sur le stand de Radio France et l'entreprise remettra 3 prix littéraires lors du Festival du Livre de Paris : le Prix du Livre France Musique-Claude Samuel, le Prix Essai France Culture - ARTE et maintenant ? ainsi que le Prix du livre audio France Culture - Lire dans le noir. Plusieurs émissions de France inter et de France Culture y seront également délocalisées, du 22 au 24 avril.

Avec plus de 50 heures par semaine consacrées au livre, 80 événements littéraires soutenus pendant l’année, Radio France veut confirmer "son rôle prescripteur et sa position de premier media du livre".