Radio France organise son "Hyper Weekend Festival"

Un festival qui met à l’honneur plus de 100 artistes qui se produiront dans les différents espaces de Radio France, lors de concerts et évènements aux esthétiques variées. Cinquante-six rendez-vous sont programmés, dont 44 concerts mettant en avant le meilleur de la scène musicale française ainsi que 8 créations originales, inédites et éphémères à vivre uniquement le temps de l’Hyper Weekend Festival pour découvrir de tout nouveaux albums, plonger dans des relectures artistiques de répertoires d’aujourd’hui ou découvrir le patrimoine ou matrimoine musical français.

Par ailleurs, l'équipe mise sur 29 évènements gratuits, dont 16 concerts et 13 rencontres et sur 16 jeunes talents issus de toute la France et repérés par l’Hyper Weekend Festival.