Radio France : les temps forts de la saison 23-24 du Philhar'

À cette occasion, et tout au long de la saison 23-24, le Philhar revisite quelques grandes partitions écrites entre 1892 et 1924, c’est-à-dire durant les 30 années de composition de l’œuvre symphonique de Sibelius : une période charnière, apportant de vraies révolutions musicales, de la Symphonie « Pathétique » de Tchaïkovski au dodécaphonisme de Schoenberg, en passant par Mahler, Debussy, Stravinsky, Berg, Charles Ives ou Aaron Copland...

Toujours en quête de répertoires à découvrir, l’Orchestre Philharmonique de Radio France joue encore et toujours la musique d’aujourd’hui. Parmi les quelques 25 commandes et créations programmées, citons le Stabat Mater de Benjamin Attahir