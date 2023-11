Radio France : "le réflexe radio des Français"

La première radio de France est leader avec 12.5% d'audience cumulée soit 6 931 000 auditeurs chaque jour (+144 000 sur cette vague de rentrée). Leader également avec 13,7% de PDA, un niveau record pour une vague de rentrée. Sa matinale attire 4 784 000 d’auditeurs entre 7h et 10h.

Sur le numérique, elle apparaît comme la radio la plus podcastée avec 44.6 millions d’écoutes à la demande par mois et 1 039 000 personnes écoutent un replay France Inter chaque jour (seule station à dépasser le million). C'est aussi la station française la plus écoutée en direct sur le numérique avec plus de 39.1 millions d’écoutes live par mois.