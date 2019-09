Radio France lance la "Nouvelle Scène Radio France"

Durant 2 heures, les 750 spectateurs attendus pourront apprécier les choix et les paris musicaux de France Inter, France Bleu, France Musique, FIP et Mouv’. Au total, 6 jeunes artistes "performeront" en live : Mohammed Hiber, violoniste virtuose, Kikesa, bombe de la nouvelle scène rap française, Maëlle, la gagnante de The Voice 7 produite par Calogero, Andréa Motis, trompettiste de jazz espagnole, Julien Granel, nouvelle sensation pop et l’artiste électro Molécule, avec qui Radio France collabore depuis plusieurs années pour l’expérimentation du son binaural.