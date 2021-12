Radio France évalue la création musicale

Cette politique vise particulièrement le soutien à l’émergence, la promotion de la diversité des écritures et l’ouverture à toutes les esthétiques, le développement de projets symphoniques de niveau international en s’associant avec de grandes institutions et avec les orchestres de l’UER. "La direction de la Musique et de la Création continue ainsi de nourrir l’histoire de Radio France en enrichissant le catalogue de créations mondiales et françaises tout en apportant son soutien aux compositeurs, aux artistes et à la diversité musicale" précise un communiqué.

Cette commission a réuni une vingtaine d’acteurs de la filière musicale : IRCAM, CNM, CNSMD, MMC (Maison de la Musique Contemporaine), DGCA du Ministère de la Culture, le syndicat français des compositrices et compositeurs de musique contemporaine, la Fédération de la Composition, et des représentants de la Direction de la Musique et de la Création et de France Musique.