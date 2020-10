Radio France Publicité choisit Media Pilot comme système publicitaire

"Nous accompagnerons désormais 7 des 9 régies radio nationales Françaises, puisque comme Radio France Publicité, Lagardère Publicité News a décidé de passer aussi sur la version standard de Media Pilot. La qualité et la richesse fonctionnelle de nos solutions n'ont pas d'équivalent sur le marché. A chaque implémentation, nous améliorons les produits pour automatiser et simplifier les process. Nous sommes en capacité de faire du "sur mesure" et de répondre aux besoins du marché dans les prochains mois : EDI Net Spot, MyDiffTV, la gestion de la TV adressée, briefs et allocateurs via nos plateformes" a expliqué Jean-Marc Léoni, directeur général de CSE.