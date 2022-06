Radio France Publicité : Anousya Burguez nommée responsable commerciale

Anousya Burguez était auparavant assistante commerciale au sein des pôles régional puis national de la régie publicitaire de Radio France. Elle a pris ses fonctions le 14 juin 2022.

Radio France Publicité est la régie publicitaire du groupe Radio France, qui rassemble 15.8 millions d’auditeurs chaque jour sur ses antennes pour une part d’audience radio de 31.1%, et une audience digitale de 27.9 millions de visiteurs uniques mensuels. Radio France Publicité commercialise les écrans publicitaires de France Inter, franceinfo, France Bleu Réseau, et le parrainage de programmes sur ces trois mêmes antennes, ainsi que sur France Culture, France Musique et Mouv’.

La régie publicitaire compte également une offre premium de podcasts sélectionnée parmi plus de 101 millions de podcasts écoutés par mois, ainsi que la conception, production distribution et médiatisation de Podcast de marque.