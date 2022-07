Radio France Publicité rejoint "Les Relocalisateurs"

L’association, ouverte à toutes les régies, agences, annonceurs, organisations et acteurs locaux, s’est donnée pour enjeu d’être un "agitateur" de la relocalisation media auprès du monde politique, économique et social, un think tank multiculturel et sociétal mais aussi un organisateur d'événements pour agir concrètement, avec l'objectif d’accélérer la prise de conscience sur le sujet de la relocalisation media et les pratiques associées.