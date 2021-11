Radio Fidélité : un Radio Don pour poursuivre l’aventure

La radio touche désormais près de 80 000 auditeurs par semaine. Et elle fait partie des rares radios locales à progresser en Loire-Atlantique.

Pour cette opération, les dons serviront en priorité à financer un nouveau site internet et la création d’une application pour smartphone, au remplacement du matériel technique utilisé pour les retransmissions d’évènements, dans et hors du Diocèse, à l’achat de programmes auprès d’autres médias chrétiens et à la poursuite du renouvellement des équipements de diffusion.