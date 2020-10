Radio Fidélité organise son 12e RadioDon

Les dons ainsi récoltés permettront à la radio d’améliorer la qualité de son antenne, de mettre en place des projets pour le déploiement de la radio sur le territoire, de renouveler certains matériels techniques et encore de couvrir les frais de fonctionnement pour la production de près de 60 émissions, produites dans ses studios et les frais liés aux besoins sanitaires en lien avec la Covid-19.

Avec une équipe de 150 bénévoles accompagnés de 9 salariés, Radio Fidélité vit à 60% de dons de particuliers et d’entreprises. Créée il y a plus de 30 ans par un groupe de laïcs, Radio Fidélité, radio associative chrétienne de Loire-Atlantique, est ouverte à tous les auditeurs, croyants ou non, pour être une "voix chrétienne dans le monde d’aujourd’hui".