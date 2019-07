Radio Fidélité étend sa zone de diffusion

Pour autant, la FM avec laquelle les auditeurs de Radio Fidélité écoutent actuellement la radio, ne va pas s’arrêter, ce qui va permettre aux auditeurs d’adopter ainsi progressivement ce moyen d’écoute innovant en s’équipant d’un récepteur DAB+ (compatible FM). Il existe une gamme très large de récepteurs DAB+ à des coûts très variés, à partir de quelques dizaines d’euros. Il suffira dorénavant pour l’auditeur de sélectionner le nom de "Radio Fidélité" et plus les fréquences.

Deux sites de diffusion vont ainsi être activés dès le 02 juillet : Nantes et Guérande et à suivre un troisième, celui de Pornic. La zone de diffusion va s’élargir et Radio Fidélité pourra donc désormais être écoutée sur la Presqu’île guérandaise. Pour la zone de Châteaubriant, pour l’instant, pas de changement.