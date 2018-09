Radio FG partenaire du Dream Nation Festival

Pendant trois jours, et en particulier ce samedi 22 septembre, aux mythiques Docks de Paris qui accueilleront 4 scènes (Techno, Trance, Bass Music et Hard Beat), Paris deviendra la capitale mondiale des musiques électroniques, avec la 20e édition de la Techno Parade et la Paris Electronic Week.

Rappelons que Radio FG propose "un format original axé sur les musiques électroniques, la découverte des nouvelles scènes musicales et la création".