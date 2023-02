Radio FG : démarrage du programme en DAB+ à Caen

La Maison FG édite également les radio FG Chic (lounge et nu-disco), diffusée en DAB+ à Paris et Monaco, et Maxximum (alternatif et techno) diffusée en DAB+ à Paris, DanceOne (dance, EDM) présente en DAB+ à Paris, Marseille et Nice, ainsi que FG -Xtra. en FM à Anvers en Belgique flamande.

La Maison FG est aujourd’hui le 8e éditeur français de programmes audio-digitaux et propose un bouquet de 22 webradios reflétant les esthétiques majeures des musiques électroniques. Le bouquet FG, crédité d’une audience mensuelle de 2.76 millions de connexions dans le monde est disponible sur radioFG.com, et l’appli FG. FG est créditée d’une audience hebdomadaire de plus de 1.1 million d’individus et de 214 600 auditeurs quotidiens.