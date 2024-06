Radio Contact annonce son nouveau Grand Live à Laon

Les spectateurs pourront vibrer aux sons de Pierre Garnier, Amir, Vitaa, Keen'V, Jungeli, Trinix, Joseph Kamel, Jeck et Helena.

Ce concert gratuit, ouvert à tous, est devenu un rendez-vous incontournable qui célèbre le début des vacances d'été. Chaque année, il rassemble plus de 20 000 personnes venues profiter d’une soirée festive et conviviale.