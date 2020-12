Radio Classique lance sa Skill sur les enceintes Amazon

Une fois la "Skill Radio Classique" téléchargée et installée sur l’enceinte Alexa, l’utilisateur peut écouter directement sa radio préférée en demandant : "Alexa, ouvre Radio Classique". Il se retrouve ainsi directement connecté au player de Radio Classique, sans plateforme intermédiaire. L’auditeur pourra également programmer son réveil avec Radio Classique avec la formule "Alexa, réveille-moi tous les matins à 6h30 avec Radio Classique".

Sur le digital, Radio Classique affiche de très bons résultats puisqu’elle est à la 10e place des radios les plus écoutées en France selon le classement ACPM d’octobre 2020. Avec une augmentation de +29% sur un an, l’audience du player de la radio est monté à 2.2 millions d’écoutes actives.