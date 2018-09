Radio Classique fête les 350 ans de l'Opéra national de Paris

Cette grande aventure vous sera racontée par les animateurs de Radio Classique toute la journée (de 9h à 19h) au Palais Garnier. Les auditeurs pourront assister à leurs émissions préférées : Franck Ferrand raconte (9h), Tous Classique avec Christian Morin (9h30), Entrée des artistes avec Laurence Ferrari (12h), Franck Ferrand à nouveau pour un 2e grand focus Opéra (14h), Tempo avec Pauline Lambert (14h30) Le Jardin d’Eve Ruggieri (17h), et enfin Olivier Bellamy recevra Philippe Jordan, directeur musical de l’Opéra national de Paris pour un spécial Passion Classique à 18h. A 20h, Radio Classique retransmettra "Tristan et Isolde" interprété par l’Orchestre et les Chœurs de l’Opéra national de Paris dirigé par Philippe Jordan et commenté par Laure Mézan.