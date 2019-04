Radio Classique : 4% d'audience de plus en un an

Radio Classique est la première radio de musique classique en France et la première radio musicale en durée d’écoute (ex-aequo avec Radio Nova) avec 1h51 d’écoute par auditeur en moyenne. Tous les programmes sont à la hausse et notamment la matinale, incarnée par Guillaume Durand et Dimitri Pavlenko qui connaît également d’excellents résultats avec 368 000 auditeurs chaque matin, soit une progression de 2% comparativement à la vague de janvier-mars 2018. L’audience en Île-de-France progresse de 4% : les Franciliens sont désormais 313 000 à l’écouter chaque jour.

Enfin, concernant les podcasts, Radio Classique affiche des résultats records pour Franck Ferrand avec plus de 1 million de téléchargements de son émission par mois.