Radio Campus Paris : une soirée à La Gaîté Lyrique

Avis à tous les curieux : le jeudi 9 mai, Radio Campus Paris s'invite à la Gaîté Lyrique pour une soirée d'écoute radiophonique en compagnie de David Christoffel, auteur de documentaires radiophoniques. Un évènement en toute convivialité pour tous les amateurs de curiosités sonores. Une soirée qui s'inscrit également dans le cadre du concours Oreilles Curieuses, du 13 au 26 mai, qui invite les plus perspicaces à la création sonore. À partir d'un des huit thèmes proposés (Air du temps, Distorsion, Pâtes au beurre, Voltes phases, Micro-ondes, La crue, Trip Tonic, Oh! Hé! Hein! Bon! ), les auditeurs sont invités à réaliser une création originale de 5 min. Les trois meilleures créations seront sélectionnées par un jury, et récompensées lors de la soirée de clôture en juin 2019.