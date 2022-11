RTS : un concert privé avec Christophe Willem

Le temps d'un showcase privé devant à 300 auditeurs privilégiés, Christophe Willem interprétera plusieurs titres de son dernier album dont le premier single "PS Je t’aime" ou plus récemment "J’tomberai pas" ainsi que ses plus grands succès. Pour assister à ce concert privé à Narbonne et rencontrer Christophe Willemn, les auditeurs peuvent tenter leur chance en écoutant RTS ou en s'inscrivant sur le site rtsfm.com ou sur l'application RTS La radio du Sud car aucune place ne sera en vente. Par ailleurs, RTS veut aussi défendre les artistes de la nouvelle scène française et ses artistes locaux. En première partie, RTS fera découvrir à ses auditeurs les artistes Kaki (révélation francophone) et Eyal (artiste local toulousain révélation du Top Indé).