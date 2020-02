RTS ressuscite l'émission "Stars à Domicile"

À travers cette émission, RTS propose à ses auditeurs de recevoir un artiste dont ils sont fans ou dont leur proche est fan pour un concert privé dans leur salon en présence uniquement de leur famille et de leurs amis. Pour sa première émission, RTS a décidé d’inviter Bilal Hassani, représentant de la France au concours Eurovision de la chanson en 2019. Pour gagner ce moment "exclusif et privilégié", les auditeurs de RTS devaient s’inscrire via formulaire sur le site internet de la radio avec tirage au sort à la clé. Seuls les auditeurs résidents sur la zone de couverture de la radio pouvaient participer. Et c’est Mary, auditrice de RTS à Nîmes qui a gagné cette rencontre pour sa fille Margot, fan de Bilal. Afin de faire une belle surprise à la petite fille de 10 ans, RTS a monté tout un scénario avec la complicité de ses proches et du chanteur...