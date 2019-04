RTS prépare un nouvel RTS Live

Depuis de nombreuses années, RTS organise "les plus beaux concerts gratuits du Sud pour le plus grand plaisir de ses auditeurs. Concerts d’ampleurs rassemblant des milliers de personnes ou concerts privés pour des centaines de privilégiés, les RTS Live sont désormais devenus des rendez-vous musicaux incontournables de la région rassemblant des artistes de grands talents.

Le prochain RTS Live se déroulera le mardi 7 mai sur la scène du Zénith Sud Montpellie. Les auditeurs de RTS pourront applaudir dès 20h, Boulevard des Airs, Arcadian, Hoshi, Lou, Ridsa, Dixon, Diva Faune, Eva Queen, Adryano, Lautner, Barry Moore et The Prince karma.