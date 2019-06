RTS prépare un "RTS Summer Live" à Narbonne

Ce nouvel "RTS Summer Live" aura lieu le mardi 16 juillet dès 20h, Cours Mirabeau, à Narbonne. La radio a invité Joyce Jonathan, Tydiaz, Erza Muqoli, Chilène Badi, Larusso, DJ Sem, Whitney Marin, Vay, Silvan Areg, Anaïs Delva, Twinsello, Philippi,ne et Lola Dubini. Quatre heures de concert animé par Eric et Nico de l'émission "On n’est pas bien là" sur RTS et par la comédienne Laura Petard.

Pour les auditeurs qui ne pourront pas être présents, RTS prévoit la retransmission audio de l’événement sur tout son réseau le jour J ainsi que de nombreux live sur ses réseaux sociaux. La station assure une diffusion sur le Languedoc-Roussillon et Avignon avec 8 fréquences et bientôt à Toulouse en DAB+.