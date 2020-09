RTS FM veut soutenir les jeunes talents indépendants

Animée par Guillaume et Nico du lundi au vendredi de 19h à 20h, "L’Indé 30" est l'émission qui permet aux auditeurs de découvrir et de soutenir chaque soir des jeunes talents indépendants dont bien sûr des artistes locaux et régionaux. Elle permet aussi aux jeunes artistes d'avoir la chance d'être playlistés en radio.

Le concept repose sur un classement de 30 titres d’artistes indépendants dans des styles musicaux très variés : pop, dance, R'n'b, Hip Hop, électro, house, Latino qui évolue chaque soir en fonction des votes auditeurs avec en fin de semaine, 5 sortants et 5 entrants.