WinMedia annonce l'arrivée de nouvelles fonctionnalités

Des protocoles de contrôle qui permettent aux utilisateurs d'intégrer encore plus de consoles audio, des outils de gestion de bibliothèque ou une intégration étendue de l'IA dans la génération de listes de lecture ou la planification du trafic. Les outils à l'antenne intègrent un déclencheur de clip matériel et une large gamme de protocoles de communication, tels que WheatNet, Axia, Monitora et Dante, dans une architecture fiable, sécurisée et redondante. Il existe également un système de récupération en cas de sinistre : si le PC de diffusion principal tombe en panne, un second prend automatiquement le relais à l'endroit exact de la liste de lecture ou des touches de raccourci. Assurez-vous d'obtenir la version mise à jour et découvrez les fonctions de tous les modules de WinMedia 18.3, nichées dans votre interface WinMedia déjà familière.