RTL se délocalise à Valenciennes

Stéphane Bern, Christelle Rebière et Stéphane Carpentier réaliseront leurs émissions en direct et en public au coeur de la ville pour cette première en Europe de l’exposition, depuis le Kiosque extérieur au Musée des Beaux-Arts, Boulevard Watteau à Valenciennes De 11h30 à 12h30, l'émission "À la Bonne heure" sera diffusée en direct de Valenciennes. Stéphane Bern et ses chroniqueurs Eric Dussart, Joëlle Goron, Patrice Carmouze et Verino recevront l’historien et écrivain Jean-Christophe Rufin. Dans "RTL Midi", de 12h30 à 14h, Christelle Rebière et Stéphane Carpentier dresseront un tableau complet de l’actualité à la mi-journée avec leur invité Vincent Hadot, Conservateur du Musée des Beaux-Arts.