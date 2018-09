RTL n'est plus à "L'Heure du Jazz"

C’était le seul programme consacré au jazz diffusé sur un grand réseau généraliste. Il en reste sur d’autres réseaux plus spécialisés comme FIP ou France Musique mais plus du tout sur RTL, France Inter ou RTL. Europe 1 avait été un pionnier dans le genre avec son émission mythique "Pour ceux qui aiment le jazz" mais disparu depuis très longtemps. "L’Heure du Jazz" était un programme grand public ouvert à toutes les formes de jazz mais et qui n’hésitait pas à proposer des formes de jazz moins classiques.

Contacté, RTL précise que "concernant "L’Heure du Jazz" de Jean-Yves Chaperon, effectivement l’émission n’est plus à l’antenne. Comme vous le savez, c’est désormais Georges Lang qui est aux commandes des nuits le vendredi, le samedi et le dimanche. En revanche, il n’est pas exclu que le jazz revienne sous une autre forme sur RTL".