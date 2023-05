RTL devient partenaire du Festival des Vieilles Charrues

"RTL et Les Vieilles Charrues ont le même crédo : le partage de la musique mais également, la découverte de nouveaux artistes, notamment grâce à l’émission "Le Grand Studio RTL" où Éric Jean-Jean reçoit chaque samedi à 14h30 sur RTL un artiste musical émergent aux côtés d’un artiste populaire. L’information culturelle, la découverte de nouveaux talents et d’œuvres de qualité sont au cœur de l’ADN de RTL, un lieu d’information et de divertissement où les points de vues se confrontent et où les angles journalistiques se rencontrent. RTL s’associe donc tout naturellement à cette 31e édition des Vieilles Charrues" explique un communiqué.