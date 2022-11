RTL désormais accessible sur Cafeyn

Cafeyn accélère son développement avec l’arrivée sur sa plateforme de nouveaux formats et de nouveaux titres tels que l’AFP et RTL. Le catalogue de la plateforme Cafeyn, déjà riche de plus de 2 500 titres, est donc augmenté de nouveaux contenus afin de renforcer l’expérience utilisateur en proposant des médias référents dans leurs domaines. Parmi les médias qui rejoignent Cafeyn, on retrouve ainsi les médias d’information généraliste comme l'AFP ou encore RTL. Ces nouveaux médias couvriront des domaines divers et variés afin d’enrichir l’expérience de ses lecteurs. Cette expérience passe par une éditorialisation renforcée, grâce à l’appui d’équipes éditoriales présentes dans chaque pays d’activité de Cafeyn, qui proposent des contenus personnalisés, adaptés aux goûts et sujets d’intérêt des utilisateurs.