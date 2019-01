RTL décroche le record de France de la PDA

Après le record de Part d’Audience de l’année dernière, RTL continue sa progression et réalise un record historique avec 13.4% de Part d’Audience. Jamais une radio n’avait réalisé une telle Part d’Audience depuis la création de la mesure en 2002. RTL conforte ainsi sa position de leader sur tous les indicateurs d’audience avec des programmes qui continuent de recruter. La station se positionne en leader en audience cumulée (6 523 000 d'auditeurs par jour (12%), en Part d'Audience (avec 13.4%) et en DEA (avec 149 minutes).

Avec 6 496 000 auditeurs quotidiens sur l’année 2018, RTL réalise sa 3e meilleure année historique après les 2 années présidentielles de 2007 et 2017. Avec 12.9% de Part d’Audience, RTL atteint un record sur 10 ans. Et avec 19.5% de Part d’Audience, le groupe, grâce à cette nouvelle progression, confirme sa position de leader des groupes privés.