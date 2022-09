RTL choisit Newtones pour habiller une nouvelle émission

"Prendre le temps, prendre du champ, pour mieux comprendre ce qui se passe autour de nous. Mieux saisir la complexité de notre époque. Du lundi au vendredi, Marion Calais revient sur un fait marquant de l’actualité avec les reporters, les correspondants et les experts de RTL". Chaque dimanche, Mohamed Bouhafsi prend le temps de faire un zoom sur les sujets d’actualité de la semaine et donnent la parole à ceux qui la font, c'est "Focus Dimanche".Implanté en Suisse, le studio Newtones a déjà produit des éléments pour Africa Radio Rhône FM ou encore Rouge et le groupe BNJ