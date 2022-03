Newtones signe l'habillage de Rhône FM

"La direction de la radio a souhaité moderniser la mise en ondes des rendez-vous forts et récurrents que sont l'info, la météo et l'info trafic. Il a fallu aussi imaginer un nouveau top horaire, conçu pour fluidifier la mise en ondes avec les rendez-vous infos du début d'heure. En radio, le top horaire re-dynamise le programme, place l'auditeur au cœur de l'univers de la radio et donne le ton pour la nouvelle heure qui s'annonce, c'est un vrai marqueur qui a besoin d'être fort. C'était une vraie satisfaction de pouvoir collaborer aussi positivement avec le producteur de la station. Le résultat a vraiment emballé tout le monde !" a expliqué Thomas Bise, directeur de Newtones