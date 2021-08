Suisse : le studio Newtones habille la radio Rouge

"On a voulu créer un logo et un claim qui sonnent comme une affirmation du caractère et du positionnement "pas comme les autres" de la radio".

Intégralement composé pendant l'été, le pack complet met l'accent sur des sons modernes mais aussi des voix d'auditeurs, alliées à la voix d'Emmanuel Curtil (voix française de Jim Carrey), qui officie en tant que voix station depuis de nombreuses années. "La présence des auditeurs dans les jingles renforce l'aspect de proximité et de communauté avec l audience de la radio", ajoute Thomas Bise. "C'était aussi important, selon nous, de capitaliser sur la présence de la voix antenne dans les jingles. Ça ne se fait pas beaucoup sur des jingles chantés mais ça s'y prêtait vraiment bien, et on est très contents du résultat !"

Un résultat qui peut être entendu depuis lundi, sur Rouge...