RTL au cœur du marché de Noël de Reims

Pour célébrer la période des fêtes, RTL se délocalise au marché de Noël de Reims, offrant une expérience festive et immersive au public. Du 29 novembre au 3 décembre, la tente RTL s’installera sur les Hautes Promenades Jean-Louis Schneiter, où les visiteurs pourront assister en direct à sept émissions, une occasion unique d’interagir avec leurs animateurs favoris. En point d’orgue, le 18 décembre, une soirée spéciale des "Grosses Têtes" se tiendra au Centre des Congrès de Reims, promettant rires et bonne humeur.

Avec un accès gratuit et un décor féérique, cette délocalisation au cœur de la ville est une invitation à découvrir les coulisses de la radio tout en profitant de l'ambiance chaleureuse du marché de Noël.