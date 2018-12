RTL active sa fréquence Noël

Le lundi 24 décembre, de 20h à 22h, le temps d’une soirée, Julien Courbet et son équipe passeront derrière les platines pour faire revivre tous les hits des années 70 à 2000. Après Noël, Amandine Bégot accompagnera les auditeurs pour bien débuter 2019. Entourée de Marina Giraudeau et d’Olivia Leray, elle sera aux commandes de la première tranche d’info de la journée dans la bonne humeur et dans la continuité des fêtes de fin d'année, de 04h30 à 07h, les 2, 3 et 4 janvier. Pour Pour les fêtes, les auditeurs joueront avec Bruno Guillon et Caroline Diament dans "Le Grand Quiz de Noël", du lundi 24 au vendredi 28 décembre entre 9h30 et 11h.

Enfin, les auditeurs de RTLqui ont sacré qui ont attribué à Louane le prix "Album RTL de l’année 2018" retrouveront une émission spéciale lundi 31 janvier à 20h15, où la chanteuse se verra remettre le trophée et livrera un live dans le Grand Studio RTL, animé par Anthony Martin.