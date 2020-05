RTL : Valentin Boissais, lauréat de la Bourse Dumas

En raison de cette crise sanitaire, les modalités de la Bourse Dumas 2020 ont en effet dû être profondément modifiées. Sur le thème "Tous en Télétravail ?", les candidats ont réalisé un papier d’une minute et un reportage d’une minute trente depuis leur lieu de résidence afin de respecter toutes les consignes de sécurité. Le jury qui s’est réuni par visio-conférence a écouté les différents sujets avant d’auditionner les candidats à distance. Il a ensuite délibéré, toujours à distance. La cérémonie de remise du prix s’est également tenue par visio-conférence.

En décembre 1994 et sur proposition de la Société des Rédacteurs, Jacques Rigaud, alors Président Directeur Général de RTL, crée la Bourse Jean-Baptiste Dumas pour honorer et perpétuer la mémoire du journaliste disparu. Depuis 1995, RTL organise ainsi tous les ans ce prix qui s’adresse aux étudiants de deuxième année des écoles de journalisme homologuées, leur permettant de faire leurs armes à la rédaction de RTL. Valentin Boissais remporte un CDD de 6 mois à la rédaction de RTL en qualité de rédacteur reporter stagiaire.