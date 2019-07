RTL Group et Enovos passent à l'énergie solaire

L'installation solaire, qui devrait être achevée en janvier 2020, devrait produire un volume considérable d'environ 7 000 mégawattheures (MWh) par an, soit suffisamment d'électricité écologique pour alimenter environ 1 800 foyers pendant une année entière.

Débutés en juillet de cette année, les travaux devraient s'achever en janvier 2020. Le site de Junglinster comptera 7 287 panneaux solaires à 310 watts et celui de Beidweiler 16 128. Selon une estimation de la production annuelle moyenne d’électricité, le site de Junglinster devrait produire 2 214 MWh (ce qui est assez d’électricité écologique pour alimenter environ 562 foyers) et celui de Beidweiler 4 900 MWh, soit suffisamment d'électricité écologique pour alimenter environ 1 244 foyers.