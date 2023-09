L'animateur MIKL rebondit sur L'Essentiel Radio

Le tandem gagnant Dario et Orlane, est reconduit pour la troisième saison de 6h à 10h avec "Le Wake-Up Lux". Rémi continuera à agrémenter les matinales du Luxembourg de 10h à 13h, suivi de Peggy de 13h à 15h pour "Le Self".

Trois nouveautés majeures viennent compléter la grille. D'abord, l'arrivée de MIKL dans les rangs de la radio "Hits and News" de 15h à 19h. MIKL fort de son expérience sur NRJ, Fun Radio, Virgin Radio et dernièrement Europe 2 en France, a décidé de rejoindre l'antenne Luxembourgeoise. "MIKL souhaitait retrouver une station lui permettant d'être lui-même. Liberté d'expression et de ton, le tout autour de l'info quotidienne qui sera débattue avec les auditeurs" précise la station.