RTL : Anaïs Bouissou lauréate du Prix Varenne 2018

Originaire de Séreilhac en Haute-Vienne, Anaïs Bouissou est diplômée de l’École Supérieure de Journalisme de Lille-Montpellier. Elle intègre RTL dès la sortie de ses études en 2012, au service économique et social d’abord à la rubrique éducation. Depuis la rentrée 2017, elle couvre plus particulièrement le social et l’économie de la santé.Son reportage réalisé dans l’établissement "La Côte de Velours" à Notre-Dame-de-Bondeville en Seine-Maritime (diffusé en mars 2018), illustre les difficultés rencontrées par les soignants des EHPAD mais aussi l’enthousiasme et la passion qui animent ces personnes dans l’exercice de leur métier. "24 heures en EHPAD, le lourd quotidien des soignants" est à réécouté ICI