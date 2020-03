RTL : 3 000e chronique pour Laurent Gerra

Avec près de 200 voix à son actif, Laurent Gerra est l’une des figures populaires de RTL. En compagnie de sa partenaire Jade et de Yves Calvi, celui qui officie tous les jours à 8h45 dans "RTL Matin", sera entouré pour l’événement de Michel Drucker et de plusieurs animateurs de la station. Alba Ventura, Stéphane Bern, Pascal Praud et Caroline Dublanche se prêteront notamment au jeu des imitations pour l’occasion.

Les chroniques de Laurent Gerra qui sont écoutées chaque jour par 1 721 000 personnes, sont rediffusées le samedi et le dimanche à 7h50 dans "RTL Matin Week end" présenté par Stéphane Carpentier.