RTBF MIX s'écoute en Flandre, grâce au DAB+

Depuis novembre 2018, il est possible d’écouter certaines chaînes radio de la RTBF en DAB+. Une diffusion numérique de meilleure qualité, gratuite et anonyme, qui offre de nombreux avantages pour celles et ceux qui sont déjà équipés : une offre plus étendue de programmes, des informations complémentaires comme le nom de l’émission, la photo de l’animateur, la pochette du disque diffusé...

À Bruxelles et en Wallonie, on peut déjà écouter en DAB+ sur tous les réseaux privés et toutes les radios de la RTBF : Antipode (Bruxelles et Brabant wallon), Bel RTL, Classic 21, DH Radio, FUN Radio, La Première, Nostalgie, Maximum FM (Liège), Must FM (Namur et Luxembourg), NRJ, Pure, Radio Contact, Sud Radio (Hainaut), Tarmac et Vivacité. Ainsi que BRF 1 (radio de la communauté germanophone).