RPL Radio lance "À vous les studios !"

RPL Radio propose ainsi diverses émissions thématiques, musicales, des chroniques, ou encore en partenariat avec la Fédération des Radios Associatives du Nord de la France, des reportages variés sur le monde associatif, la culture, la solidarité, la diversité, l’emploi…

RPL Radio est également partenaire d’événements culturels, associatifs ou issus de l’économie sociale et solidaire. L’autre grande mission de RPL Radio, c’est l’éducation aux médias et à l’information. Dotée de nombreuses références, elle compte parmi les acteurs essentiels de ce domaine dans la métropole lilloise et plus largement dans la région Hauts-de-France. Elle dispose d’un agrément JEP du Ministère Jeunesse et Sports et est référencée par le Centre pour l’Éducation aux Médias et à l’Information.