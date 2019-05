RMC veut soutenir les PME

Ce concours invite les PME à s’inscrire avant le mercredi 31 juillet dans l’une des six catégories : "Jeune Pousse", "Artisanale", "À l'Export", "Responsable et Durable", "Créative" et "Fabriqué en France". De plus, RMC décernera un prix de la PME de l’année.Pour cette 10e édition, RMC a demandé à Arnaud Montebourg d’en être le parrain. Aujourd’hui dirigeant de "Les équipes du Made in France", l’ancien ministre de l’Économie, du redressement productif et du numérique, connu pour ses positions en faveur de la défense de la production française a tout naturellement accepté d’accompagner RMC dans cette initiative.

Les Trophées PME RMC offre aux gagnants des six catégories, un levier de croissance avec une campagne publicitaire de 100 000 euros bruts sur RMC.